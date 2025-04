Il primo ok della Camera al disegno di legge Sicurezza è datato 18 settembre 2024. Sono però passati quasi sette mesi e il testo è tornato solo ora al Senato a causa di varie ragioni tra cui le obiezioni di Mattarella. Vediamo nello specifico quali sono appunto queste obiezioni e perché il Governo non sia ancora riuscito a far approvare una delle sue leggi bandiera.

La legge è tornata a Palazzo Madama solo dallo scorso giovedì. Da quel giorno sono iniziati una serie di incontri tra gli uffici della Presidenza della Repubblica, Palazzo Chigi e i capigruppo in Parlamento di Fratelli d’Italia e Forza Italia per far approvare la legge rapidamente.

A questi incontri non è presente la Lega, la terza gamba del Governo. Il partito di Matteo Salvini resta infatti indisponibile a cambiare la norma seguendo le indicazioni del Colle, a differenza di Forza Italia ed anche di Fratelli d’Italia. Gli altri due partiti di Governo si sono anche esposti con il Quirinale avendo garantito che le modifiche ci sarebbero state.

Ddl Sicurezza, il problema delle coperture finanziarie

Dopo quasi un anno in Parlamento, al Senato si sono accorti che le coperture finanziarie sono insufficienti dato che erano previste solo per il 2024. Ora i tempi si allungheranno inevitabilmente. Serve quindi trovare le coperture ed accontentare tutti: la Lega da un lato, il Colle dall’altro.

Cosa non va del Ddl Sicurezza secondo il Capo dello Stato

Sergio Mattarella ha sempre firmato tutte le leggi proposte dal Governo Meloni senza obbiettare nulla. Anche sulla questione della separazione delle carriere proposta dal Governo Meloni ha fatto sapere di non voler mettere bocca chiedendo all’esecutivo solo di abbassare i toni nei confronti della Magistratura. Cosa ben diversa è per quanto riguarda il Decreto Sicurezza: il presidente della Repubblica ha mosso precise osservazioni su alcuni capitoli a rischio di incostituzionalità. Si va dalla detenzione in carcere per le donne incinte fino al divieto di vendita di sim telefoniche ai migranti e all’elenco di opere pubbliche sulle quali viene esteso il reato di manifestare come le stazioni.

Quando l’elenco delle criticità è stato recapitato a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha dato personale disponibilità a emendare il testo durante i lavori parlamentari. Ad opporsi era stato invece fin da subito Salvini. E mercoledì scorso il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo ha rilanciato la posizione del partito: “Per noi si va avanti su questa strada, il ddl deve passare così com’è”.

Marco Lisei, il relatore del partito guidato da Meloni, non ha escluso modifiche ed ha detto che il governo è aperto “a un provvedimento fatto bene che non abbia problematiche successive” proprio per evitare che Mattarella possa rimandare indietro il testo una volta che è stato approvato. Lo può fare se non sarà corretto nelle parti indicate. È nei suoi poteri di garante della Costituzione e Meloni potrebbe incontrarlo nei prossimi giorni per capire meglio come uscire da questa impasse.

Cosa prevede il Decreto Sicurezza

Questo il contenuto del testo tanto discusso reato per reato: