“Costosa, ipocrita, inutile e dannosa”: così Pietro Grasso (ex procuratore capo a Palermo e ex presidente del Senato) definisce la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere in una intervista su Il Domani.

“La Repubblica dei Pm non esiste”

“È costosa perché sottrae risorse a una giustizia già povera per creare un doppione del Csm e una nuova Alta Corte disciplinare. Ipocrita, perché si vuole impedire un passaggio di funzioni che oggi avviene nello 0,2%, con regole già rigidissime”.

“La “Repubblica dei Pm” non esiste: nel nostro sistema accusatorio il pm è sotto il controllo del giudice”, aggiunge, avvertendo che la riforma “rischia di trasformare il pm in un organo di parte” e di “indebolire l’indipendenza della magistratura”.