A Napoli città stravince il No con il 75,49%, a Bologna e Palermo risultati sopra al 68%
È Napoli la città record dei No. Nel capoluogo campano ha votato contro il referendum il 75,49% mentre il sì è al 24,2%. Quasi al 70% Bologna dove i no arrivano al 68,12% mentre i sì supera di poco il 31,88%. A Genova il no è al 64,02% mentre i sì sono al 35,98%. A Milano il no è al 58,32% mentre il sì al 41,68%. A Torino il no arriva al 64,76% mentre il sì al 35,24%. Quasi al 70% anche Palermo dove il no è al 68,94 mentre i sì sono al 31,06%. A Roma il no è al 60,29% mentre il sì è al 39,61%. A Firenze il no è al 66,57%, il sì al 33,43%.
In Calabria Reggio unico capoluogo in cui vince il Sì
Reggio Calabria è l’unica città capoluogo di provincia in Calabria dove prevale il Sì, anche se di misura, al referendum per la giustizia. In riva allo stretto, infatti, il Sì ottiene il 50,81% dei consensi contro il 49,19% del No. Vittoria netta del No, invece, negli altri capoluoghi con Cosenza al 66,55% (Sì 33,45%), Crotone 62,01% (Sì 37,99%) Catanzaro 61,46% (Sì 38,54%) e Vibo Valentia 56,40% (43,60%).