È Napoli la città record dei No. Nel capoluogo campano ha votato contro il referendum il 75,49% mentre il sì è al 24,2%. Quasi al 70% Bologna dove i no arrivano al 68,12% mentre i sì supera di poco il 31,88%. A Genova il no è al 64,02% mentre i sì sono al 35,98%. A Milano il no è al 58,32% mentre il sì al 41,68%. A Torino il no arriva al 64,76% mentre il sì al 35,24%. Quasi al 70% anche Palermo dove il no è al 68,94 mentre i sì sono al 31,06%. A Roma il no è al 60,29% mentre il sì è al 39,61%. A Firenze il no è al 66,57%, il sì al 33,43%.

In Calabria Reggio unico capoluogo in cui vince il Sì