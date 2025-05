“Abbiamo – ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a Roma – l’obbligo morale di intervenire per fermare il governo criminale di Netanyahu, responsabile di oltre 50.000 palestinesi uccisi, responsabile di affamarli. Sono due mesi che li sta affamando e adesso addirittura annuncia un’invasione massiccia di Gaza. L’Europa balbetta e il governo Meloni addirittura stringe le mani insanguinate del governo di Netanyahu. Noi dobbiamo intervenire per fermarli con fatti concreti, sanzioni diplomatiche, sanzioni economiche, totale embargo delle armi e riconoscimento della Palestina”.

Le parole di Conte

“Poco fa – ha poi scritto sui social – Netanyahu ha annunciato ‘un’invasione massiccia a Gaza’: è di poche ore fa l’approvazione di un folle piano da parte di Israele per occupare la Striscia e strappare le persone dalla loro terra. Tutto dopo aver strappato oltre 50mila vite palestinesi con un sistematico sterminio e bloccato cibo e medicine vitali per tante persone, per tanti bambini. ‘Siamo preoccupati’, ‘esortiamo Israele’ balbetta l’Unione europea con le solite chiacchiere di circostanza”.

“Da Giorgia Meloni – ha aggiunto – nemmeno una parola: gli atti del governo italiano restano fermi a foto di ministri che stringono le mani sporche di sangue di Netanyahu. Allora voglio essere chiaro: la premier non si presenti più in Aula a farci lezioncine ipocrite di sovranità, autodeterminazione dei popoli, libertà, diritto internazionale. Embargo sulle armi a Israele e pesanti sanzioni commerciali e diplomatiche, riconoscimento della Palestina. Questa sarebbe la nostra Italia, questa sarebbe la nostra Europa. Abbiamo l’obbligo morale di fermare la follia di Netanyahu”.