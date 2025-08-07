“Ha fallito sugli sbarchi (aumentano nel 2025) – attacca il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte -. Ha fallito sulle tasse, azzerate solo su extraprofitti bancari e giganti del web. Ha fallito sugli stipendi, aumentati solo per Ministri e sottosegretari. Ha fallito sulle pensioni minime: 1 euro e 80 centesimi di aumento. Ha fallito sulla sanità: aumentano gli italiani che rinunciano alle cure per le liste di attesa. I soldi da investire sono tutti impegnati sulle armi. Ha fallito sui dazi e sull’industria: 30 mesi di calo della produzione su 32 di Governo. In oltre 1000 giorni di governo. E adesso Meloni piagnucola su social e in tv, dove ha inaugurato un nuovo genere: l’intervista senza domande”.

“Lo fa – prosegue Conte – rispolverando l’usato sicuro, utilizzato per anni nei Governi di cui anche lei ha fatto parte e che ha sostenuto: ho i giudici contro, gli avversari usano la magistratura per contrastarmi. Detto da chi quando io ero premier faceva denunce ed esposti contro di me basati su fake news e mi dava del “criminale”, fa veramente ridere. Prenditi qualche responsabilità, Giorgia. Lavora per risolvere i problemi degli italiani – conclude Conte – non quelli tuoi e della Santanchè. Sei il Presidente del Consiglio, non Calimero”.