C’è una differenza importante tra la reale portata del fenomeno migratorio nel nostro Paese e la percezione che ne hanno gli italiani. A dirlo è l’ultima indagine Eurispes, che evidenzia come ci sia un notevole scarto tra la realtà e la rappresentazione sociale del fenomeno migratorio da parte degli italiani. Oltre la metà degli italiani, il 57,8%, percepisce infatti l’immigrazione come un rischio. Mentre l’immigrazione regolare è vista positivamente dal 47,4% degli intervistati, il 16,9% la giudica invece negativamente.

L’immigrazione clandestina, invece, è valutata in termini negativi dal 70,6% degli intervistati. Gli stranieri in Italia rappresentano circa il 9% della popolazione residente, di cui il 5% sono cittadini di religione islamica e il 2% di origine africana, ma il 51,4% degli italiani tende a sovrastimare però la consistenza del fenomeno. Oltre il 34,8% ritiene che gli stranieri siano più di un quinto della popolazione, mentre il 16,4% arriva ad affermare che ogni tre residenti ci sia uno straniero.