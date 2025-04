Giorgia Meloni in Africa. Tra le critiche alle tattiche aggressive per frenare l’immigrazione, il “Piano Mattei” del premier italiano da 5,5 miliardi di euro mira a rafforzare la sua influenza sul continente e ridefinire i rapporti tra Italia e Africa.

Prima che sia troppo tardi: i cinesi si espandono e i russi cercano di recuperare il tempo perduto.

Amy Kazmin da Roma, Andres Schipani da Addis Abeba e Aanu Adeoye da Lagos firmano un lungo articolo sul Financial Times.

Il “Piano Mattei” vuole ridefinire le relazioni di Roma con l’Africa e frenare l’immigrazione irregolare verso l’Europa attraverso il Mediterraneo.

Il governo di destra di Meloni, salito al potere con la promessa di fermare l’immigrazione clandestina in Italia, è stato duramente criticato dalle organizzazioni per i diritti umani per le sue tattiche aggressive, come la limitazione delle navi umanitarie che soccorrono i migranti a rischio di annegamento e il conferimento di poteri alle forze di sicurezza nordafricane, notoriamente brutali, per fermare le partenze dei migranti.

Tuttavia, Meloni ha affermato che Roma vuole anche affrontare i fattori di fondo che spingono le persone a emigrare, in particolare la mancanza di opportunità economiche. L’anno scorso ha lanciato il Mattei sostenendo che i giovani africani dovrebbero avere “il diritto di non dover migrare” per trovare una vita migliore.

Non tutti sono convinti che avrà successo. Alcuni diplomatici italiani che lavorano in Africa si chiedono quanto successo possa avere Roma nel ridurre i flussi migratori da un continente con una popolazione di 1,5 miliardi, destinata a crescere fino a 2,5 miliardi entro il 2050. “Questa retorica funziona molto bene con la sua base di destra, ma in realtà non esiste un piano Mattei in grado di frenare l’immigrazione”, ha affermato un diplomatico scettico. “Sembrano non comprendere l’entità del boom demografico africano”.

Meloni: in Africa l’Europa ha sbagliato

Secondo Meloni l’Europa ha commesso un errore nel sottovalutare la rilevanza strategica dell’Africa e il suo potenziale economico, dati i suoi vasti terreni coltivabili, i ricchi giacimenti minerari e la popolazione giovane.

In un momento in cui i tradizionalmente grandi fornitori di aiuti come Stati Uniti e Regno Unito stanno riducendo i loro finanziamenti, l’Italia sta finanziando iniziative in 14 paesi africani attraverso il piano Mattei. I progetti spaziano da 320 milioni di euro di finanziamenti per il Corridoio di Lobito, che collega le regioni minerarie di rame nella Repubblica Democratica del Congo con un porto in Angola, a investimenti su piccola scala nello sviluppo del capitale umano, che include la formazione tecnica.

Nella scuola italiana di Addis Abeba, ad esempio, circa due dozzine di giovani stanno seguendo un corso biennale gratuito per prepararsi a lavori come tecnici qualificati, sia in patria che potenzialmente in Italia. In quest’ultima, le aziende si trovano ad affrontare una carenza di manodopera in peggioramento a causa dell’invecchiamento della popolazione.

Ostacoli dalla Francia

La spinta ad aumentare la propria influenza in Africa arriva mentre la Francia – che Meloni aveva criticato durante l’opposizione per quello che ha definito il suo atteggiamento condiscendente nei confronti delle ex colonie – sta subendo battute d’arresto nel continente. Le truppe francesi sono state espulse da ex colonie governate dai militari, tra cui Niger e Mali, e negli ultimi mesi è stato chiesto loro di lasciare paesi formalmente amici come la Costa d’Avorio e il Senegal.

Meloni non è il primo leader italiano a considerare l’Africa cruciale per i propri obiettivi, ricorda il giornale. Alla fine del XIX secolo, l’Italia appena unificata iniziò gradualmente a stabilire il controllo su Libia ed Eritrea. Nel 1936, formò la cosiddetta Africa Orientale Italiana, che comprendeva anche l’Etiopia e parte della Somalia, in una breve ma brutale intrusione coloniale che si concluse con la sconfitta di Benito Mussolini nella seconda guerra mondiale.

Gli sforzi di Roma per stringere legami più stretti nel Sahel, la terra semi-arida a sud del Sahara un tempo in gran parte colonizzata dalla Francia, l’hanno inoltre messa in contrasto con gli alleati. In Niger, dove le truppe francesi furono espulse in seguito al colpo di stato del 2023 contro un presidente filo-occidentale, l’Italia ha continuato a collaborare con il regime, mantenendo una presenza militare che addestra le forze speciali nigerine insieme a istruttori turchi e russi.

L’Italia ha anche esercitato pressioni con successo affinché l’UE estendesse una missione di addestramento di polizia nel Mali governato dalla giunta.

Gli italiani “vogliono fare di testa loro nella regione”, ha affermato Ulf Laessing della Fondazione Konrad Adenauer, con sede a Bamako. “La loro preoccupazione principale è la migrazione. Vogliono buoni rapporti e sono disposti a sacrificare tutto il resto, come i diritti umani e le riforme democratiche. Questa è realpolitik per loro”.

Le iniziative di sviluppo dell’Italia hanno ricevuto alcuni elogi. “Se ci fossero sempre più investimenti italiani, se i giovani uomini e donne avessero maggiori opportunità economiche qui, ci sarebbero meno incentivi per loro a migrare”, ha affermato un alto funzionario etiope, sostenendo che gli italiani “hanno una migliore sensibilità” per il Corno d’Africa rispetto ad altre nazioni occidentali. Tuttavia, non tutto procede liscio.

In Kenya, la Banca Mondiale e l’Italia hanno sviluppato un progetto congiunto da 210 milioni di euro – di cui 75 milioni provenienti da Roma – per far sì che centinaia di migliaia di agricoltori che coltivano semi di ricino – la materia prima per i biocarburanti – riforniscano la compagnia petrolifera statale italiana Eni. Il piano Mattei prende il nome dal fondatore di Eni, Enrico Mattei. Ma un primo progetto dimostrativo nel villaggio keniota di Mbegi ha scatenato la rivolta dei piccoli agricoltori dopo che, secondo loro, i guadagni promessi fino a 70.000 corone saudite (540 dollari/490 euro) per acro non si sono concretizzati.