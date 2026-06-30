“I vannacciani, al momento, votano contro il governo Meloni e vogliono mandarlo a casa esattamente come Schlein, Conte e Soumahoro”. Lo afferma, in un’intervista a La Repubblica, Federico Mollicone, presidente meloniano della commissione Cultura alla Camera.

Le parole di Mollicone

Così sembra che la scelta sia solo sua. Per voi è idoneo come alleato? “Prima di qualsiasi ragionamento di questo tipo – prosegue Mollicone -, Vannacci deve fare chiarezza su un punto fondamentale: non ha mai detto niente in dissonanza con Vladimir Putin. La nostra posizione in difesa dell’Ucraina, come maggioranza, non è mai stata ambigua. Non vogliamo interferenze esterne. Smetta di attaccare il governo, intanto. In ogni caso penso che il presidente del Consiglio abbia cose più urgenti a cui pensare”. “Il mio partito – afferma ancora l’esponente di FdI – ha una storia politica decennale, governa insieme agli alleati l’Italia da quattro anni e ha un programma elettorale chiaro. Quando vedremo i posizionamenti definitivi di Futuro Nazionale valuteremo gli eventuali punti in comune”. Vede una ricucitura possibile? “Anche qui, non spetta certo a FdI parlare di ricucitura tra Vannacci e Lega” conclude Mollicone.