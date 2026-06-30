“Ci sono ulteriori margini di manovra per tagliare i prezzi dei carburanti”. Lo afferma, in un’intervista a Il Messaggero, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Le parole di Urso

“Il prezzo dei carburanti – aggiunge – è in calo da oltre venti giorni in modo progressivo e in linea con gli altri Paesi. Tuttavia vi sono ulteriori margini di riduzione. E ci aspettiamo un immediato riscontro a beneficio di consumatori e imprese”. Altrimenti tasserete i loro extraricavi? “L’abbiamo detto sin dall’inizio in Parlamento – prosegue Urso -: non facciamo sconti a nessuno. Confidiamo che non ce ne sarà bisogno. Siamo stati tra i primi, e maniera tempestiva ed efficace, ad agire in Europa. Il nostro sistema di monitoraggio e controllo, realizzato con il decreto Trasparenza a inizio legislatura, ha avuto piena efficacia ed è diventato un modello a cui si stanno ispirando altri Paesi dell’Unione”.

“Se necessario – afferma ancora l’esponente dell’esecutivo -, siamo pronti a realizzare ulteriori misure a beneficio di famiglie e imprese sia sul fronte dei carburanti sia su quello dell’energia. Dipende tutto, ovviamente, dal negoziato in corso tra Usa e Iran”. “Stanno crescendo gli investimenti esteri in Italia – prosegue Urso -e aumentano anche da parte dei Paesi del Golfo: Emirati, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita e Oman. Siamo diventati attrattivi sia per la nostra stabilità politica e la leadership indiscussa di Giorgia Meloni sia perché il nostro sistema produttivo appare più resiliente di altri” conclude Urso.