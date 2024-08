Nuova gaffe di Sangiuliano: “Comitato per celebrare i due secoli e mezzo di Napoli”. Ma la città ha 2500 anni

“Genny, Genny sarai ricordato per le tue figuracce in giro per l’Italia. Dal premio Strega a Dante Alighieri, potevamo soprassedere anche alla gaffe internazionale su Londra e Times Square ma questa su Napoli è imperdonabile. Merita di finire nel girone di dannati. Ma come il consiglio dei ministri vara il comitato per celebrare due secoli e mezzo di Napoli? Sono due millenni e mezzo e non due secoli e mezzo. Nel 2025 Napoli compirà 2500 anni. Ministro Gennaro Sangiuliano questa volta l’ha fatta davvero grossa”.

Napoli non ha due secoli e mezzo, ma 2500 anni

A commentare la nuova gaffe del ministro della Cultura è Sandro Ruotolo, europarlamentare e responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd, commentando un post sui social del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, con la scritta: “Il Consiglio dei ministri vara il Comitato per celebrare due secoli e mezzo di Napoli”. Il post è stato pubblicato su Instagram nella versione sbagliata, che è stata poi subito corretta.