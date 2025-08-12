I 4 ragazzini tra gli 11 e i 13 anni, che a Milano hanno investito e ucciso con un’auto rubata la 71enne Cecilia De Astis, sono stati rintracciati. Sono nati in Italia da famiglie di origini bosniache: i 4 sono stati trovati all’interno di un accampamento abusivo di nomadi che si trova in via Selvanesco, una strada vicina al luogo della tragedia.

Dopo che i 4 sono stati rintracciati, si è acceso il dibattito politico. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che su X chiede di “sgomberare subito, e poi radere al suolo”, il campo rom. Queste le parole di Salvini rilanciate in un post: “Cecilia, 71enne milanese, stava camminando nel quartiere Gratosoglio a Milano in una calda giornata di agosto. È stata travolta e uccisa da un’auto pirata, rubata e guidata, come riportano le cronache, da quattro minorenni rom. Se quanto riportato dai giornali rispondesse al vero, sarebbe pazzesco. Campo rom da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo ‘genitori’ da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete??? Una preghiera per la povera Cecilia”.

Quanto scritto da Salvini ha scatenato la reazione del leader di Azione Carlo Calenda, il quale ha risposto: “Io sono favorevole allo sgombero di tutti i campi Rom. Non ho capito però perché lo chiedi al Sindaco e non al Ministro degli Interni. Mi sembra una presa per i fondelli dei cittadini per ragione di propaganda politica. Il che è fondamentalmente l’unica cosa che fai nella vita”.

Sulla stessa linea di Salvini Simone Orlandi, il coordinatore di Fratelli d’Italia Milano: “Come Fratelli d’Italia ribadiamo con forza che Milano non può essere teatro di zone franche in cui la legalità è sospesa. Il modello Milano del sindaco Sala mostra i suoi limiti proprio in queste drammatiche dinamiche: criminalità infantile, insediamenti abusivi e totale assenza di controllo”. Anche Fratelli d’Italia nella nota conclusiva, richiede che lo sgombero sia “immediato e definitivo di tutti gli accampamenti abusivi in città, perché non esistono luoghi al di fuori della legge. Milano deve essere governata: chi è fuori dalle regole deve essere perseguito, non ignorato o peggio difeso”.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, su Facebook ha scsi tratta di una “tragedia che non può rimanere impunita”. Per Fontana non è stato un “incidente”: “È il frutto di una catena di illegalità, arroganza e impunità che parte da lontano e che non può più essere tollerata”.