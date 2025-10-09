Beatrice Venezi bocciata a Venezia, Riccardo Muti promosso a Reggio Emilia. Sciopero per Beatrice alla Fenice per revocare la sua fresca nomina a direttore musicale; ovazioni per il maestro Riccardo insignito del Primo Tricolore, la massima onorificenza che Reggio attribuisce a personaggi illustri. Due storie di segno opposto ma entrambe di grande rilievo culturale e sociale.

Sciopero per la “prima” contro la Venezi

È ufficiale: le Rsu e il sindacato della Fenice di Venezia hanno annunciato uno sciopero per il 17 ottobre in concomitanza con la Prima di Wozzek, opera lirica in tre atti tratta da un dramma teatrale di George Buchner. Niente da fare. La Venezi non può essere nominata direttore musicale dell’orchestra. Il sindaco Brugnaro sta tentando di ricucire la vicenda. Ha detto: ”Diritto di tutti ma colpisce il pubblico”. I sindacati in buona sostanza criticano il curriculum della direttrice ritenuta non all’altezza. Dunque sono stati misconosciuti i vari premi che la direttrice toscana, 35 anni, ha collezionato dopo il diploma con lode in direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Da 10 anni Beatrice Venezi sale sul podio e dirige orchestre in Italia e all’estero, addirittura l’anno scorso con Pacido Domingo a Macao (Cina). Al teatro Colon dí Buenos Aires il 12 novembre 2024 e’ stata nominata direttore principale ospite ma gli orchestrali di Venezia contestano il suo palmares; hanno addirittura lanciato dei volantini di protesta al termine di un concerto. La Venezi è sostenuta dal sovrintendente Nicola Colabianchi e dal ministro della cultura Alessandro Giuli.

Ovazioni al Valli per il grande maestro

Tutt’altra musica a Reggio Emilia: martedì sera al Teatro Valli Riccardo Muti ha ricevuto dalle mani del sindaco Marco Massari il Primo Tricolore. La cerimonia di consegna della massima onorificenza cittadina si è svolta sul palcoscenico del teatro comunale, al termine del concerto con la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Muti ha detto: ”È per me un grande onore ricevere questo riconoscimento davanti a giovani di questa orchestra che rappresentano il futuro della cultura, della bellezza e dell’armonia in un mondo purtroppo così disastrato. Negli anni 1968, 1969 e 1970, quando ero direttore del Maggio Musicale Fiorentino, ho sempre creduto in certi valori della Patria. Mi considero fortunato, come tutti voi, e orgoglioso di essere nato in questo grande Paese. Sono cresciuto nell’amore e nel rispetto per la bandiera italiana in un periodo in cui parlare di Patria e di Bandiera poteva sembrare sospetto. Ho 84 anni e non so davvero per quanti anni lo sarò ancora”. Tutti in piedi. Serata memorabile.