Dopo lo scontro sulle banche e sugli affitti brevi, si apre un nuovo fronte nella guerra a distanza tra Lega e Forza Italia in vista dell’approvazione della prossima manovra. A dividere gli alleati di governo questa volta è il presunto definanziamento di 50 milioni per la Metro C di Roma, insieme a tagli minori per la metro di Milano e il collegamento Napoli-Afragola.

Antonio Tajani attacca il collega di governo: “Mi auguro che il ministro Salvini si occupi di questa cosa che evidentemente gli è sfuggita. Forza Italia non voterà norme che aumentano le tasse e penalizzano Roma”. Gli fa eco Maurizio Gasparri: “È nostro dovere completare la Metro C, infrastruttura fondamentale per la Capitale”. La replica della Lega è immediata. Il vicesegretario Claudio Durigon parla di “una semplice rimodulazione di risorse, non di tagli” e invita Tajani “a informarsi meglio in Consiglio dei ministri per evitare imprecisioni che creano solo confusione”. Nella serata di ieri poi è arrivata anche una nota dei deputati leghisti della commissione Trasporti in cui si rivendicano “investimenti senza precedenti” e accusano gli alleati di “interesse politico ad attaccarci”.

Nell’infuriare dello scontro, intanto, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ironizza: “Pare che i due vicepremier abbiano votato una manovra a loro insaputa. Uno accusa l’altro di tagli, l’altro di dire falsità. Uno spettacolo pietoso, e a pagare sono gli italiani”.