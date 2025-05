Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato tramite un post su Truth Social di aver dato ordine al Federal Bureau of Prisons di ricostruire e riaprire Alcatraz. La celebre prigione federale, situata nella baia di San Francisco, dovrebbe tornare operativa per ospitare quelli che Trump ha definito “i criminali più spietati e violenti d’America”. In una dichiarazione ai giornalisti, il presidente ha aggiunto che l’idea gli è venuta spontaneamente, vedendo nella struttura un simbolo duraturo di legge e ordine. La proposta ha immediatamente attirato l’attenzione dei media e acceso un dibattito politico. Nancy Pelosi, ex speaker della Camera e deputata democratica californiana, ha criticato duramente il piano, definendolo poco realistico e potenzialmente dannoso per una delle principali attrazioni turistiche della città.

Un passato di ferro e di miti

Conosciuta anche come The Rock, Alcatraz ha un passato che affonda le radici nel XIX secolo, quando venne utilizzata prima come fortezza militare e poi come prigione durante la Guerra civile americana. Nel 1934 divenne un penitenziario federale di massima sicurezza. L’isola, circondata da acque gelide e forti correnti, era considerata a prova di fuga: ufficialmente nessuno è mai riuscito a evadere. Tra i suoi ospiti più celebri vi furono il gangster Al Capone, George “Machine Gun” Kelly e Robert Franklin Stroud, noto come “l’uomo degli uccelli di Alcatraz”, per i suoi studi scientifici sul comportamento degli uccelli durante la detenzione. La prigione fu chiusa nel 1963 perché troppo costosa da mantenere: il suo funzionamento richiedeva circa tre volte le risorse rispetto ad altri penitenziari federali.

Tra cinema e cultura pop

Oggi Alcatraz è una delle mete turistiche più visitate di San Francisco, parte integrante del patrimonio nazionale americano. La sua fama è stata rafforzata da una lunga serie di film, tra cui ‘Fuga da Alcatraz’ del 1979 con Clint Eastwood e ‘The Rock’ del 1996 con Sean Connery e Nicolas Cage. Queste pellicole hanno trasformato l’ex prigione in un simbolo culturale e in una leggenda cinematografica.