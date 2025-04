Nella lotta senza quartiere ai clandestini, l’amministrazione Trump usa ogni mezzo, arrivando addirittura ad arrestare un magistrato. È capitato ad Hannah Dugan, una giudice della contea di Milwaukee in Wisconsin, ammanettata dall’Fbi con l’accusa di aver ostacolato l’arresto di un irregolare la scorsa settimana.

“La giudice Dugan ha depistato gli agenti”

L’annuncio è stato dato sui social dal capo del Bureau, Kash Patel, che poi ha cancellato il post. “Riteniamo che la giudice Dugan – aveva scritto – abbia intenzionalmente depistato gli agenti federali dal soggetto da arrestare nel suo tribunale, Eduardo Flores Ruiz, permettendo a un immigrato clandestino di sfuggire all’arresto. Fortunatamente, i nostri agenti hanno inseguito il colpevole a piedi e da allora è in custodia, ma l’ostruzionismo della giudice ha creato un ulteriore pericolo per la popolazione”.

I registri giudiziari mostrano che un uomo con quel nome si è presentato davanti a Dugan per un’udienza preliminare il 18 aprile, accusato di reati minori di violenza domestica. Dopo essere stata arrestata, la giudice è comparsa brevemente in un tribunale federale di Milwaukee, poi è stata rilasciata ma dovrà ripresentarsi in aula il 15 maggio.

“Dugan si rammarica profondamente e protesta contro il suo arresto. Non è stato effettuato nell’interesse della sicurezza pubblica”, ha commentato il suo avvocato, Craig Mastantuono.

Amministrazione Trump e magistratura ai ferri corti

La mossa dell’Fbi segnala un’escalation nel conflitto tra l’amministrazione Trump e la magistratura sulle politiche di controllo dell’immigrazione della Casa Bianca, come già evidenziato dai vari stop giudiziari alle deportazioni in Salvador.

Col caso emblematico di Kilmar Abrego Garcia, che resta nel famigerato carcere Cecot nonostante l'”errore” riconosciuto dall’amministrazione Usa e l’ordine della Corte suprema di “facilitare” il suo rimpatrio.

Il dipartimento di giustizia aveva precedentemente minacciato che avrebbe preso provvedimenti severi nei confronti dei funzionari locali e statali che ostacolano o impediscono le iniziative federali in materia di immigrazione, evocando come ipotesi di reato la cospirazione e una legge che proibisce di dare illegalmente rifugio a persone nel Paese.