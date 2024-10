Se l’Italia piange la Francia non ride. Giorgetti e Barnier sembrano essersi coordinati. Nell’aria aleggia l’ombra di una patrimoniale, per quanto mascherata. Una raffica di articoli di Le Point sono una bella puntura nel pallone gonfiato dell’orgoglio e dell’ipocrisia francesi. Eccoli in fila.

1 Debito: uno scandalo francese

Declassamento del rating, procedura di deficit eccessivo, aumento dello spread… Per la Francia i segnali negativi si moltiplicano. Emmanuel Berretta , Clara Dealberto, François Miguet e Philippine Robert scrivono.

Siamo nel 2018. Emmanuel Macron si prepara a celebrare il suo primo anniversario da Presidente della Repubblica. In questo giorno di aprile è in visita all’ospedale universitario di Rouen. A una badante che chiedeva più risorse per l’ospedale, l’inquilino dell’Eliseo ha risposto: “Alla fine, sei anche tu a pagare, lo sai. Non esistono soldi magici“.

All’epoca, la Francia era appena uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo in cui l’aveva posta Bruxelles alla fine degli anni 2000. Il giovane e affascinante presidente aveva promesso di rimettere in ordine i conti del paese e di controllare il debito pubblico, che allora aleggiava attorno al 100% del prodotto interno lordo. “Il debito lo pagheranno i nostri figli”, aggiunge. Oggi viviamo di credito…”.

Nuove tasse in Francia

2 Evasivo nel ridurre la spesa, Michel Barnier ha annunciato aumenti delle tasse.

La Francia ha sicuramente un gusto per le detrazioni obbligatorie. Pierre-Antoine Delhommais scrive.

Tassamo tutto, tranne l’aria che respiriamo”, si lamentava già sotto l’Ancien Régime la marchesa du Deffand. L’inventiva fiscale dei governanti non ha più, da tempo, bisogno di essere dimostrata, col risultato che oggi la Francia non solo ha quasi tante tasse (360) quanti sono i giorni dell’anno, ma detiene anche e soprattutto il record mondiale per il livello dei contributi obbligatori (48% del Pil nel 2022, secondo Eurostat).

Sembra sulla buona strada per mantenere questo titolo poco invidiabile, visto che il primo ministro Michel Barnier ha finalmente scelto di ricorrere alle tasse per cercare di fermare la folle deriva del deficit.

3 Aumento tasse: dove trovare 20 miliardi di euro?

Secondo Michel Barnier e il suo governo, le entrate dovrebbero aumentare di poco meno di 20 miliardi di euro nel 2025, ma il percorso resta poco chiaro. Philippine Robert scrive.

Il nuovo governo potrebbe ripetere che la maggior parte degli sforzi per risanare il deficit l’anno prossimo verranno compiuti attraverso una riduzione della spesa, ma per il momento è l’imminente aumento delle tasse a gettare nel panico la gente. Alcuni non esitano a parlare di “shock fiscale”. Va detto che dopo sette anni di macronismo che hanno portato a tagli fiscali per circa 62 miliardi, il passo indietro non è trascurabile.

Il governo conta su un aumento delle entrate di circa 20 miliardi di euro per completare il suo bilancio nel 2025. Secondo le informazioni di Le Parisien, il risparmio sarebbe compreso tra 15 e 18 miliardi. Per il momento gli annunci ufficiali restano piuttosto vaghi.

4 Aumento delle tasse: lo “0,3%” delle famiglie francesi sarà interessato dal contributo “eccezionale”. Frédéric Dugit scrive.

Il ministro del Bilancio ha assicurato questo giovedì che questi contributi saranno “mirati, temporanei ed eccezionali”.

Il ministro responsabile del Bilancio, Laurent Saint-Martin, ha fornito dettagli sui contribuenti colpiti dall’aumento delle tasse.

Il ministro del Bilancio, Laurent Saint-Martin, ha fornito giovedì alcuni dettagli sui contribuenti che saranno colpiti dall’aumento delle tasse . Colpiranno direttamente i più ricchi, come ha promesso il governo .

Pochi ricchi tassati

“Per alcune famiglie, si tratta dello 0,3%, una famiglia senza figli che percepisce un reddito di circa 500.000 euro all’anno, (…) possiamo legittimamente chiedere ai contribuenti di partecipare”, ha affermato giovedì sulla serie di “4 vérités” su France 2.

Contributi “temporanei ed eccezionali”.

“Stiamo davvero parlando dei più fortunati”, ha insistito. Il suo ministero ha precisato che la misura interesserà circa 75.000 famiglie in Francia, che secondo l’INSEE ne contavano 30,6 milioni nel 2021. Questo contributo “eccezionale” al risanamento delle finanze pubbliche sarà richiesto nell’ambito del progetto di bilancio 2025. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle modalità di tale maggiorazione. Sarebbe favorita l’opzione di un livello minimo di tassazione per i più ricchi. Questo contributo potrebbe fruttare a Bercy tra i 2 ei 3 miliardi di euro all’anno, secondo Les Échos .

Il ministro ha ribadito che questi contributi saranno «mirati, temporanei ed eccezionali, innanzitutto sulle grandi imprese, ma anche sulle famiglie che potranno parteciparvi». Alla domanda se questo aumento delle tasse, di cui non ha specificato i termini, coprirà un periodo di un anno, ha risposto: “Lo vedremo nel dibattito, ma deve essere temporaneo, come per le aziende molto grandi”. , questo deve essere temporaneo.

Nessun aumento dell’imposta sul reddito

Ha ricordato che “non ci sarà alcun aumento generalizzato dell’imposta sul reddito”. “No, non ci sarà alcuna deindicizzazione della scala delle imposte sul reddito”, ha aggiunto. Un’altra strada menzionata per risparmiare, Laurent Saint-Martin ha confermato un ritardo di 6 mesi nella rivalutazione delle pensioni di anzianità di base nel 2025. “Ci sarà uno sforzo anche sulla previdenza sociale, dovremo anche lavorare con le Comunità locali, “, ha detto.

Questa prospettiva di aumenti delle tasse per le famiglie più ricche fatica a convincere il campo presidenziale. “Per il momento, il bilancio annunciato mi sembra inaccettabile “, ha dichiarato giovedì Gérald Darmanin a Franceinfo. Il deputato macronista, già ministro dei Conti pubblici tra il 2017 e il 2020, ha assicurato che non voterà a favore di un aumento delle tasse, anche se riguardasse solo i più ricchi