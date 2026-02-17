“Jailbreakare” un aereo militare da combattimento, come fosse un iPhone. L’idea non è arrivata da un hacker, ma dal ministro alla Difesa olandese, GijsTuinman.

Cosa vuol dire “jailbreak”

Ospite dell’emittente radiofonica Bnr, Tuinman ha spiegato che, se mai gli Stati Uniti dovessero bloccare gli aggiornamenti degli F35 venduti all’Europa, l’Olanda potrebbe effettuare il cosiddetto “jailbreak”, rendendo il velivolo autonomo da ogni intervento di Washington.

E le sue parole hanno fatto il giro del web, non solo in Olanda. Il “jailbreak” (traducibile con evasione) è un termine usato soprattutto per gli iPhone e consiste nel modificare e rimuovere i limiti e le restrizioni stabiliti dal sistema operativo iOS che Apple utilizza sui dispositivi.

Tuinman ha usato letteralmente il termine “jailbreak” per argomentare che l’indipendenza dei software degli F35 dal giogo di Donald Trump è possibile.

“Se gli Stati Uniti bloccheranno gli aggiornamenti del software dell’F-35, noi decifriamo il codice e faremo i nostri aggiornamenti per rendere l’aereo completamente europeo. Non posso dire altro”, ha sottolineato Tuinman, che oltre ad essere membro del governo uscente presieduto da Dick Schoof è un militare pluridecorato.