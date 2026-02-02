Nonostante la tregua energetica, non si fermano i raid russi: ieri un drone ha preso di mira un altro autobus causando 15 morti. E la situazione globale potrebbe sfuggire al controllo e i rischi di una guerra mondiale sono molto elevati, ha sostenuto l’ex premier russo e oggi vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un’intervista alla Tass.

Mosca vuole paralizzare i trasporti in Ucraina

A poco più di tre settimane dal quarto anniversario della guerra in Ucraina, con il gelo che paralizza il Paese già in ginocchio, la strada dei negoziati resta accidentata tra parvenze di accelerazioni e ritardi, come l’ultimo in ordine di tempo, annunciato nelle scorse ore dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sul secondo round di colloqui a Abu Dhabi tra funzionari russi, ucraini e statunitensi rinviato a mercoledì.

Il mezzo colpito dal razzo trasportava minatori della Dtek, indicazione questa che evoca una strategia di Mosca per paralizzare i trasporti – è il terzo attacco a un bus negli ultimi giorni – compresa la linea ferroviaria, cruciale per la logistica militare ma che è stata dall’inizio del conflitto ancora di speranza per mantenere il Paese ‘vivo’ attraverso gli spostamenti via terra.

I droni russi hanno colpito anche nella notte e in mattinata colpendo anche un reparto di maternità a Zaporizhzia. “Un crimine emblematico che dimostra ancora una volta che Mosca è responsabile dell’escalation”, attacca il leader ucraino.

Medvedev: “Non si può escludere un conflitto globale”

“È vero, ultimamente abbiamo ripreso i contatti con gli Stati Uniti, e questo non può che rallegrarci”, ha constatato Medvedev. “E stiamo tenendo consultazioni su una vasta gamma di questioni, compresa quella della risoluzione del conflitto in Ucraina. Ma la situazione generale è molto pericolosa”, ha osservato l’ex presidente russo.

“Purtroppo, non si può escludere un conflitto globale, e penso che i rischi siano molto elevati e non siano diminuiti”. Secondo Medvedev, “né la Russia né la Cina rappresentano una minaccia per la Groenlandia”, e “la disintegrazione della Nato e il ritorno dell’Ue all’acquisto di gas russo sarebbero utili all’intero pianeta”. Medvedev ha infine condannato il rapimento del presidente venezuelano Maduro da parte degli Stati uniti considerandolo “un disastro per il diritto internazionale”.