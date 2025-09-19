Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha definito Gaza un vero “Eldorado immobiliare”, presentando la ricostruzione della Striscia come un grande investimento economico. Ha rivelato di aver “già iniziato una trattativa con gli americani” e che il progetto è ora sul tavolo del presidente degli Stati Uniti. Per Smotrich si tratterebbe di un autentico “business plan” destinato a “ripagarsi da solo”.

Forse abbiamo davvero sottovalutato ciò che è accaduto e quel che sta continuando ad accadere in questi anni. Una cosa è chiara: l’Occidente non è mai stato un rifugio utopico dei diritti. L’essere umano non è mai stato un animale pacifico, ma nel secondo dopoguerra, sull’onda dell’Illuminismo e delle lotte sociali dell’Ottocento e del Novecento, ci eravamo un po’ illusi di poter diventare qualcosa di diverso. Abbiamo provato a trasformaci in un essere umano nuovo, in grado di rispettare i propri diritti e quelli altrui, e di convivere pacificamente qui e là per i continenti. Forse, però, era per l’appunto solo un’illusione. Guardando gli eventi recenti e ciò che si profila all’orizzonte, sembra emergere tutt’altro: una lenta erosione del poco diritto che eravamo riusciti a mettere insieme, della democrazia (almeno di quei pochi principi condivisi che avevamo fissato nelle Costituzioni di qualche Paese) e della redistribuzione delle ricchezze. C’è uno tsunami in arrivo. E forse ormai è troppo tardi per allontanarsi dalla spiaggia. Dovremmo alzare un nuovo cartello ai confini di quelli che prima consideravamo i Paesi baluardi del progresso: “Benvenuti nel nuovo Occidente”. Un Occidente sempre più spaventoso.