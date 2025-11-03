“Direi di sì”: così Donald Trump ha risposto, in un’intervista alla Cbs, alla domanda se “i giorni di Maduro sono contati”. L’ex presidente non ha però voluto commentare eventuali attacchi militari contro il Venezuela, mentre cresce la presenza di uomini e mezzi americani nei Caraibi. I Marines hanno svolto esercitazioni a Porto Rico, mentre un’operazione Usa contro una presunta imbarcazione di narcos ha causato tre morti, aumentando la tensione con Caracas.

Mosca ha reagito con toni ambigui: da una parte ha espresso la “ferma condanna dell’impiego di forza militare eccessiva”, invitando a evitare nuovi conflitti; dall’altra ha minacciato l’invio di missili a Caracas e possibili “sorprese” per Washington. Il Comando Sud Usa ha diffuso un video in cui la 22ª Unità di Spedizione dei Marines è impegnata in “operazioni di addestramento a Porto Rico”. “Le forze statunitensi – si legge nel post – sono schierate nei Caraibi a supporto della missione del Comando Sud […] per contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria”. Secondo l’analista Christopher Hernandez-Roy, “tutte queste mosse, credo, sono pensate per far tremare il regime di Maduro”.