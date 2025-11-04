“Non stiamo pensando a una guerra, ma i giorni di Maduro sono contati”, ha dichiarato Donald Trump in un’intervista alla Cbs, lasciando intendere che per il leader venezuelano “è cominciato il conto alla rovescia”. Alla domanda se gli Stati Uniti fossero pronti a entrare in guerra con il Venezuela, il presidente americano ha risposto: “Ne dubito. Non credo”. Tuttavia, incalzato sull’imminente fine del governo di Caracas, ha ribadito: “Direi di sì. Penso di sì, sì”. Parole che evocano un possibile cambio di regime, mentre gli Usa continuano a dispiegare uomini e mezzi nei Caraibi.

A bordo dell’Air Force One, The Donald ha poi replicato ironicamente a chi gli chiedeva dell’esistenza di piani di attacco contro Caracas: “Ma che domanda è? Supponendo che ci fossero, lo direi a voi onestamente?”. Nel frattempo, la nuora del presidente e giornalista Laura Trump ha intervistato la leader dell’opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025, María Corina Machado, che ha espresso pieno sostegno alle iniziative americane: “Il popolo venezuelano appoggia pienamente il presidente Trump e la sua strategia perché lottiamo da 26 anni per liberare il nostro Paese”. Machado ha aggiunto: “Ora abbiamo l’opportunità di fermare questa guerra. Il Venezuela è un chiaro esempio della devastazione che il socialismo e la criminalità possono causare nella società. Vent’anni fa era il Paese più ricco e libero dell’America Latina, oggi è uno dei più poveri”.

Alle parole di Trump ha replicato direttamente Nicolás Maduro: “La nostra democrazia è la più avanzata del pianeta. Siamo un popolo istruito, colto, patriottico, coraggioso e consapevole dei propri diritti. Niente e nessuno ci toglierà l’opportunità di vivere e di essere parte del ‘Secolo dei Popoli’”.