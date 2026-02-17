Colpo di scena: Trump riabilita Cristoforo Colombo. Fine (forse) della bufera che da almeno 15 anni si è abbattuta sulle statue del grande navigatore genovese, etichettato simbolo di un colonialismo predatore e non, come si è detto per secoli, “scopritore del Nuovo Mondo”.

Basta insulti, strumentalizzazioni, statue rimosse o abbattute. Il tycoon ha tuonato. “Colombo è un vero eroe americano”. E per dimostrare agli scettici che lo pensa davvero ha ordinato una nuova statua. O meglio: ha raccolto i fondi necessari per rifare di sana pianta la statua dedicata a Colombo abbattuta 6 anni fa nel porto dì Baltimora.

L’associazione dei Cavalieri di Colombo – una organizzazione cattolica di immigrati italiani- ha esultato. Dove sarà collocata? Secondo John Pica, lobbista e presidente di “Italian American Organisation United”, la nuova statua dovrebbe essere installata addirittura entro le prossime due settimane in una località non ancora comunicata. Una copia, è certo, sarà collocata alla Casa Bianca.

La scelta politica del tycoon

L’iniziativa del presidente degli Stati Uniti prosegue una linea politica in verità già tracciata. Non a caso il 9 ottobre scorso, in occasione del Columbus Day, ( il lunedì più vicino al 12 ottobre, giorno dell’approdo delle Caravelle) Trump aveva pubblicato un proclama in cui definiva il navigatore italiano “Eroe americano per eccellenza, un gigante della civiltà occidentale e uno degli uomini più coraggiosi e visionari che abbiano mai camminato sulla faccia della terra, artefice del trionfo mondiale della civiltà occidentale”.

Affermazione in netto contrasto con coloro che viceversa sostengono che Colombo è un simbolo del colonialismo europeo che ha provocato la sottomissione dei nativi. La maggioranza degli italiani in America, peraltro un bacino elettorale significativo, continua a dimostrare fierezza e sostegno per l’illustre concittadino. Curiosità: grande, immediata e interessata (caccia al voto italoamericano) la soddisfazione della sinistra democratica per la riabilitazione.

Ora si attende il calendario scolastico che il neo sindaco di New York, il musulmano Mamdani, pubblicherà a giorni. Attesa per vedere se il primo cittadino chiamerà la ricorrenza del 12 ottobre con la storica denominazione di “Columbus Day” o se si metterà di traverso con la Comunità italiana.

Le date da ricordare

1492 – Cristoforo Colombo sbarca nelle Bahamas e segna la scoperta del Nuovo Mondo.

1892 – Il presidente Benjamin Harrison proclama una giornata nazionale in onore di Colombo.

1937 – Sotto la presidenza di Franklin Delano Roosevelt, il Columbus Day viene dichiarata festività Nazionale ufficiale.

1970 – L’attivismo indigeno contesta le celebrazioni e parla di genocidio, schiavitù e colonizzazione.

2020 – Sulla scia delle proteste per la morte (25 maggio) di George Floyd – l’afroamericano assassinato da un agente di polizia bianco a Minneapolis – decine di statue di Colombo vengono abbattute, decapitate o rimosse. Molte città e Stati iniziano ufficialmente a cancellare il nome di Colombo dai calendari.

2025 – Trump svolta ripristinando una ricorrenza che era stata istituita nel 1937, proprio su iniziativa dei Cavalieri di Colombo.