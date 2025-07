Il governo portoghese ha eliminato l’educazione sessuale dal programma di Educazione civica nelle scuole. A differenza di quanto avvenuto fino all’anno scolastico appena trascorso, il nuovo programma proposto dall’esecutivo di Luís Montenegro ha eliminato questo tema dalla lista dei contenuti essenziali, lasciando intatti gli altri, fra cui diritti umani, sviluppo sostenibile, alfabetizzazione finanziaria, salute, media, sicurezza stradale, pluralismo e diversità culturale. Da tempo era intenzione del governo eliminare i riferimenti alla sessualità sui quali, secondo le parole dello stesso primo ministro, pesavano “vincoli ideologici” di cui bisognava liberarsi.

Già lo scorso febbraio, con i voti favorevoli di tutte le destre, il Parlamento portoghese aveva abrogato la circolare ministeriale del 2023 contenente le “linee guida per il personale docente e non docente in vista di una scuola più inclusiva”. Il documento raccomandava, fra l’altro, il rispetto del nome scelto dagli studenti e la loro identità di genere. Nelle scuole portoghesi Educazione civica è impartita come materia autonoma agli alunni di età compresa tra i 10 e i 15 anni.