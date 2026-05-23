Il video del conducente che porta il suo Cybertruck nel lago per testarlo
Finisce nei guai dopo aver voluto mettere alla prova la “Wading Mode” del suo Tesla Cybertruck. In Texas un uomo è stato arrestato dopo aver guidato volontariamente il pickup elettrico nelle acque del lago Grapevine, per testarne la capacità di attraversare tratti allagati. Il mezzo, però, si è bloccato poco distante dalla riva e ha iniziato a imbarcare acqua. Conducente e passeggeri sono riusciti a uscire senza ferite, mentre il veicolo è stato recuperato dai soccorritori acquatici. Secondo la polizia, l’uomo dovrà rispondere di diverse violazioni, tra cui l’accesso non autorizzato con un veicolo in un’area chiusa del lago.