Finisce nei guai dopo aver voluto mettere alla prova la “Wading Mode” del suo Tesla Cybertruck. In Texas un uomo è stato arrestato dopo aver guidato volontariamente il pickup elettrico nelle acque del lago Grapevine, per testarne la capacità di attraversare tratti allagati. Il mezzo, però, si è bloccato poco distante dalla riva e ha iniziato a imbarcare acqua. Conducente e passeggeri sono riusciti a uscire senza ferite, mentre il veicolo è stato recuperato dai soccorritori acquatici. Secondo la polizia, l’uomo dovrà rispondere di diverse violazioni, tra cui l’accesso non autorizzato con un veicolo in un’area chiusa del lago.