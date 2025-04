Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una tregua per la Pasqua che comincerà a partire dalle 18 di oggi (le 17 in Italia) e che terminerà alle 24 di domani. Putin ha spiegato di aspettarsi “che gli ucraini seguano il nostro esempio ed ha spiegato che “le forze armate russe devono essere pronte a respingere eventuali violazioni e provocazioni da parte del nemico”. La decisione della tregua, secondo quanto scrive l’agenzia Ria Novosti, viene considerata dal presidente russo come un banco di prova della “disponibilità del regime di Kiev a risolvere pacificamente la questione”.

Gli Usa pronti a riconoscere la Crimea sotto il controllo russo

Intanto, stando a quanto scrive Bloomberg che ha citato fonti a conoscenza della questione, gli Stati Uniti sono pronti a riconoscere il controllo russo sulla regione ucraina della Crimea come parte di un più ampio accordo di pace.

L’Ucraina ha però smentito le indiscrezioni di stampa secondo cui si sarebbe detta d’accordo al 90 per cento con il piano di pace elaborato dall’amministrazione Usa e presentato a Parigi nelle scorse ore. In una dichiarazione a Sky News, il ministero della Difesa ucraino ha affermato di “non prendere decisioni politiche” e pertanto di non poter effettuare “valutazioni percentuali”.