Il presidente russo, Vladimir Putin, nel messaggio augurale di Capodanno si è rivolto in particolare ai soldati russi. “Mi congratulo con tutti i nostri soldati e comandanti per l’imminente Capodanno. Crediamo in voi e nella nostra vittoria”, ha detto Putin. “Milioni di persone in tutta la Russia, ve lo assicuro, sono con voi in questa notte di Capodanno. Vi pensano, provano empatia per voi, sperano in voi. Siamo uniti nel nostro amore sincero, disinteressato e devoto per la Russia”, ha dichiarato inoltre il presidente russo.

Putin ha aggiunto: “Certo, ognuno di noi ha il proprio destino personale, speciale e unico, ma è inseparabile dal destino della nostra patria”. Il presidente ha osservato che la forza dell’unità del popolo russo “determina la sovranità e la sicurezza della patria, il suo sviluppo, il suo futuro”.