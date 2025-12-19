Vladimir Putin ha elogiato i “seri sforzi di Trump per porre fine a questo conflitto” nella conferenza stampa annuale che si è svolta oggi a Mosca in diretta tv e con dietro la mappa dei cinque territori conquistati da Mosca. Il leader del Cremlino ha parlato nel giorno in cui Bruxelles ha deciso di indebitarsi per sostenere l’Ucraina senza toccare gli asset russi, mossa definita da Putin come un “tentativo di rapina”, ed ha affermato che il presidente degli Usa è “sincero” nel suo tentativo di porre fine alla guerra. “Dire che rifiutiamo qualcosa o respingiamo qualcosa è inappropriato e infondato”, ha affermato Putin aggiungendo che “la palla è interamente nel campo dei nostri cosiddetti oppositori occidentali, del capo del regime di Kiev e dei loro sponsor europei”.

Il presidente Trump e io – ha detto ancora Putin – ci siamo trovati d’accordo e abbiamo quasi concordato sulle sue proposte ad Anchorage. Quindi affermare che stiamo rifiutando qualcosa è assolutamente errato e infondato. Abbiamo ricevuto alcune proposte durante gli incontri preliminari a Mosca e ci è stato chiesto di fare alcuni compromessi. Dopo essere arrivato ad Anchorage, ho detto che queste decisioni non sarebbero state facili per noi, ma abbiamo accettato i compromessi proposti”.

Le elezioni in Ucraina

Il governo ucraino “deve rendersi legittimo e questo è impossibile senza elezioni”. Ad affermarlo è ancora il presidente russo in tv, aggiungendo che la Russia è pronta a prendere in considerazione l’interruzione degli attacchi in profondità in Ucraina nel giorno delle elezioni.

Vladimir Putin, nella conferenza stampa annuale, ha detto ancora che Mosca non si considera “responsabile della perdita di vite umane”. “Non abbiamo iniziato questa guerra. Questa guerra è iniziata dopo il colpo di stato, armato, incostituzionale del 2014 in Ucraina e poi l’avvio delle ostilità da parte dei leader del regime di Kiev contro i propri cittadini nell’Ucraina sudorientale”.

700mila militari russi al fronte

Vladimir Putin nel corso della conferenza di fine anno ha dichiarato che attualmente “nella zona per operazioni militari speciali si trovano circa 700 mila militari russi”. Il presidente russo ha precisato che si tratta soprattutto di “giovani, compresi esponenti della generazione degli anni ’90”.

Putin confessa: “Sono innamorato”

Durante la conferenza stampa a Putin è stato chiesto se fosse innamorato. La domanda è stata posta da un giornalista dell’emittente televisiva “360”. “Sì”, ha risposto il presidente, senza però fornire ulteriori dettagli. In precedenza, durante la medesima la sessione di domande e risposte, aveva anche affermato di credere “nell’amore a prima vista”.