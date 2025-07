Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe dichiarato, sia al presidente Trump che a funzionari iraniani, di sostenere l’idea di un accordo nucleare in cui l’Iran non possa arricchire l’uranio, secondo quanto riferito ad Axios da alcuni funzionari europei e israeliani. La Russia, ricorda Axios, è da anni il principale sostenitore diplomatico dell’Iran sulla questione nucleare. Ma mentre Mosca sostiene pubblicamente il diritto dell’Iran all’arricchimento, Putin avrebbe assunto una posizione più dura in seguito alla guerra di 12 giorni tra Israele e Iran.

Secondo quanto riferito ad Axios da tre funzionari europei e da un funzionario israeliano, Putin avrebbe espresso il suo sostegno a un accordo di arricchimento zero. Una delle fonti ha affermato che Mosca ha comunicato la sua posizione sull’arricchimento a Gerusalemme. “Sappiamo che questo è ciò che Putin ha detto agli iraniani”, ha dichiarato ad Axios un alto funzionario israeliano. La notizia è stata riportata dal Jerusalem Post.

Putin avrebbe anche espresso la sua posizione a Trump e al presidente francese Emmanuel Macron in due telefonate separate. “Putin sosterrebbe l’arricchimento zero. Ha incoraggiato gli iraniani a impegnarsi in tal senso per rendere i negoziati con gli americani più favorevoli. Gli iraniani hanno detto che non lo prenderanno in considerazione”, ha dichiarato questa volta funzionario europeo a conoscenza diretta dei colloqui.

Iran: “Credibilità Usa sotto zero, riprenderemo i negoziati se non ci saranno attacchi”

Dall’Iran intanto, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei, ha detto che “gli attacchi illegali degli Stati Uniti contro l’Iran nel bel mezzo del processo diplomatico sono stati scandalosi. “Gli Stati Uniti hanno indebolito i principi fondamentali e chiari della diplomazia e quindi la nostra fiducia in quel Paese è scesa sotto zero” ha detto il portavoce. Citato dall’Irna, Baghaei ha aggiunto: “L’azione contro l’Iran non è giustificabile con alcun criterio legale, morale o politico, perché secondo il Capitolo Onu si tratta di un atto aggressivo”. Riferendosi ai colloqui nucleari tra Iran e Stati Uniti, Baghaei ha sottolineato ancora: “Si parla sempre di riprendere questi negoziati. Tuttavia, il negoziato è una sorta di lotta, non il luogo per uno scambio di buone parole o di complimenti”.

Anche il ministero degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha parlato dei negoziati ed ha posto delle condizioni per la loro ripresa: “Se i colloqui Iran-Stati Uniti riprenderanno, non ci dovranno essere attacchi contro l’Iran. Le sanzioni dovrebbero essere revocate e non ci si aspetterà che l’arricchimento iraniano raggiunga il livello zero. Inoltre, durante i colloqui non verranno discusse altre questioni, tra cui la difesa e le capacità militari del Paese, poiché l’Iran è determinato a salvaguardare tali capacità che non sono negoziabili. I siti nucleari iraniani sono stati gravemente danneggiati durante gli attacchi israeliani e sussiste il serio rischio di contaminazione radioattiva e di esplosione delle munizioni rimanenti dalla guerra nei siti”, ha detto ancora, aggiungendo che l’accesso degli ispettori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) a questi siti dovrebbe essere valutato con attenzione per la loro sicurezza. “La nostra cooperazione con l’Aiea non si è interrotta, ma, parallelamente alle attività nucleari del Paese, avverrà tramite il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran”, ha sottolineato.

Il ministro degli Esteri iraniano ha infine detto che il suo Paese rimane impegnato a trovare una soluzione diplomatica alla questione nucleare iraniana, nonostante gli attacchi israeliani e statunitensi contro gli impianti nucleari iraniani. “La Repubblica Islamica dell’Iran rimane disposta a costruire questa fiducia attraverso la diplomazia, ma prima di ciò, le nostre controparti devono convincerci che vogliono la diplomazia e non che essa serva da copertura per altri obiettivi”, ha detto Araghchi ai diplomatici stranieri riuniti a Teheran.