Parlando all’Eastern Economic Forum (Eec) a Vladivostok, nell’Estremo oriente russo, Vladimir Putin ha detto che qualsiasi presenza di truppe occidentali in Ucraina diverrebbero bersaglio legittimo per le forze russe.

“Se delle truppe dovessero comparire lì (in Ucraina), soprattutto ora durante i combattimenti, partiamo dal presupposto che saranno obiettivi legittimi”, ha dichiarato il capo del Cremlin il giorno dopo il vertice dei Paesi volenterosi che ha raggiunto un accordo per le garanzie di sicurezza a Kiev. Putin ha aggiunto che il dispiegamento di una forza occidentale “non favorirebbe una pace a lungo termine”.

Le sue parole seguono le dichiarazioni del portavoce Dmitri Peskov che aveva detto: “Gli stranieri, in particolare i contingenti militari europei e americani, possono garantire la sicurezza dell’Ucraina? Assolutamente no, non possono. Questa non può essere una garanzia di sicurezza per l’Ucraina adatta al nostro Paese”.