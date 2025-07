È stata pubblicata la classifica Governance Poll sull’indice di gradimento dei sindaci e dei governatori. La classifica, a cadenza annuale, è stata realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Il Governance Poll 2025 ha preso in considerazione 97 comuni capoluogo di provincia e le Regioni in cui vige la regola dell’elezione diretta. Non sono stati presi in considerazione i comuni in cui si è votato nel 2025, né quelli in cui il sindaco è decaduto o si è dimesso.

Governance Poll 2025, la classifica

Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia (66,5%) si conferma in cima alla classifica dei governatori più apprezzati, davanti a Luca Zaia (Veneto, 66%). Fedriga, commentando il risultato ottenuto, ha dichiarato: “Un risultato che ci investe di una responsabilità ancora maggiore per la seconda parte della legislatura e che conferma quanto l’azione di governo della Regione sia apprezzata dai cittadini. Tuttavia, ciò non deve indurci in alcun modo a compiacerci o a considerare la fiducia che ci viene accordata come un dato acquisito e immutabile. Siamo quindi orgogliosi di questo riconoscimento e continueremo a lavorare con rinnovata passione e caparbietà, per offrire risposte sempre più concrete agli abitanti del Friuli-Venezia Giulia e per essere all’altezza di questa magnifica terra”.

Chiude il terzetto di testa della classifica un altro governatore di centrodestra, Alberto Cirio (Piemonte, 59%), per la prima volta sul podio. Novità anche in quarta posizione. Si tratta del primo presidente di centrosinistra in classifica, ovvero Eugenio Giani (Toscana, 58%), che precede un terzetto composto da Roberto Occhiuto (Calabria, 58%), Renato Schifani (Sicilia, 56%) e Vincenzo De Luca (Campania 54,5%). Nei primi dieci posti in classifica troviamo anche altri due presidenti di centrosinistra, ovvero Michele De Pascale (Emilia-Romagna, 54%) all’ottavo posto e Stefania Proietti (Umbria, 52%), decima a pari merito con Attilio Fontana (Lombardia, 52%). Antonio Noto, direttore dell’Istituto demoscopico Noto Sondaggi, ha dichiarato: “Il trend complessivo, sia per sindaci che presidenti, è prevalentemente in diminuzione rispetto al consenso ottenuto nell’urna”.

Tra i sindaci, invece, è Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 70%) il vincitore, riconfermato lo scorso anno per il secondo mandato alla guida di una coalizione dei centrodestra. Al secondo posto Michele Guerra (Parma, 65%), mentre in terza posizione si piazzano a pari merito Gaetano Manfredi (Napoli, 61%) e Vito Leccese (Bari, 61%). Alla pari, in quinta posizione con il 60%, anche Mattia Palazzi (Mantova), Paolo Calcinaro (Fermo), Mario Conte (Treviso) e Pierluigi Biondi (L’Aquila). Tra i primi cittadini delle grandi città, invece, Matteo Lepore (Bologna 53,5%) si piazza in 58° posizione, Stefano Lo Russo (Torino 50,5%) alla 72° e la sindaca di Firenze Sara Funaro (55%) conquista la 34° posizione. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, con il 47%, occupa la posizione 89 della classifica.