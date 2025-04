Approvato il 4 aprile in Consiglio dei ministri e firmato oggi 11 aprile dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il decreto Sicurezza si prepara a entrare in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il testo, che riprende ampiamente il disegno di legge Sicurezza in stallo al Senato, introduce una serie di nuovi reati che spaziano dall’occupazione abusiva degli immobili alle rivolte carcerarie. In particolare, viene previsto il reato di “rivolta in carcere” o nei Cpr, che punisce chi promuove o partecipa a disordini, anche solo con resistenza passiva. Un cambio di passo che ha sollevato polemiche tra giuristi e associazioni civili.

Truffe agli anziani e “manuali del terrore”: pene più severe

Il decreto introduce pene fino a sette anni per chi occupa un immobile abitato con raggiri, e da due a sei anni per chi compie truffe aggravate contro persone anziane. Viene inoltre criminalizzata la detenzione o diffusione di materiali con istruzioni per la fabbricazione di esplosivi o armi, con finalità di terrorismo. La pena varia da sei mesi a sei anni a seconda dei casi, anche se il materiale è condiviso online. Una norma che punta a colpire i cosiddetti “terroristi fai da te” o chi simpatizza per gruppi estremisti.

Imbrattamenti e blocchi stradali diventano reati

Viene punito con fino a tre anni di carcere chi imbratta edifici pubblici con vernice, soprattutto se recidivo. Inasprite anche le pene per danneggiamenti aggravati da violenza o minaccia, con carcere fino a cinque anni. Il blocco stradale non sarà più un illecito amministrativo: potrà costare fino a sei anni se avviene durante una manifestazione. Il Daspo urbano viene esteso anche a chi disturba l’ordine pubblico vicino a stazioni o metropolitane. Infine, salgono le pene per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, con aggravanti se la vittima è un agente.