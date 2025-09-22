Quando la Meloni se la prendeva con Giuseppe Conte: “Parlerà durante Domenica In. Benvenuti in Corea del Nord”
Correva l’anno 2020 quando, allora all’opposizione, Giorgia Meloni se la prendeva con il premier Giuseppe Conte e il suo del servizio pubblico: “Oggi – tuonava la Meloni – Rai Uno ci fa sapere che, domenica 13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il presidente del Consiglio Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione durante “Domenica In”. Benvenuti in Corea del Nord”.
Passati cinque anni, la premier ha potuto dimostrare a Conte come si usa al meglio il servizio pubblico non sfruttando mai la Rai e gli orari con più audience. Al netto delle pastarelle.
