Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, durante la festa di Fratelli d’Italia per i tre anni del governo Meloni al Parco dei Principi ha puntato il dito contro “un opposizione brutalista, aggressiva e pregiudiziale”, in poche parole “anti-italiana”. Questo modo di fare opposizione, a suo avviso, è “una reazione aggressiva” alla capacità del governo e di FdI di saper dialogare anche con gran parte della base di sinistra in Italia. Rampelli ha quindi auspicato, invece, “un opposizione sui temi”. ”

Questo è il governo della svolta e il governo del popolo. Dobbiamo lavorare e batterci per rimettere insieme la nostra nazione”, ha detto ancora. “Noi teniamo a ciò che siamo, ai nostri valori e ai valori degli altri”, ha detto il vicepresidente della Camera. A suo avviso bisogna “investire sull’identità” e affrontare “la crisi demografica” per “contrastare un declino anche materiale dell’Occidente”. Rampelli ha parlato anche di una “visione culturale per incoraggiare le giovani generazioni a farsi una famiglia, non c’è niente di più bello. Se non ce la facciamo noi, forse non ce la potrà fare nessuno”.