“Questa ipotesi non è mai esistita e Schillaci interpreta perfettamente il suo ruolo”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, commentando in un’intervista a La Stampa l’ipotesi di un commissariamento politico del ministro della Salute Orazio Schillaci.

“Fratelli d’Italia è sempre stata per i vaccini e per la scienza”, afferma Rampelli. “Il ministro – ricorda l’esponente di FdI – è uno dei massimi esponenti della comunità scientifica, docente ordinario, medico e all’epoca Rettore dell’Università di Tor Vergata”.

Per quanto riguarda la nomina dei componenti del Nitag, che vedeva nella lista dei commissari la presenza di un omeopata e di due esponenti di riferimento del mondo no-vax, Rampelli commenta: “L’iter selettivo non era stato completato. Dico anche che non si devono censurare voci critiche, ma non è il ministero il luogo in cui formare il dibattito scientifico. Lì risiedono funzioni stringenti e operative, il confronto tra tesi differenti va fatto nei convegni, nel mondo accademico, negli organismi vigilanti, il ministero deve trasferirne le conclusioni su istituti di ricerca, ospedali, Asl, enti socio assistenziali”. A settembre, assicura il vicepresidente della Camera, “faremo una commissione migliore. C’è stata la sua intera revoca, non solo quella dei medici antivaccinisti”.