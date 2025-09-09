Ravioli di guerra. La Germania prepara e aggiorna le provviste alimentari in caso di attacco russo
“Kriegstüchtig”, già il termine fa un po’ impressione, anche chi non conosce il tedesco riconosce quel “krieg” come guerra. In questo caso significa “adatto alla guerra” e si riferisce a una proposta, curiosa e terribile allo stesso momento.
L’annuncio del ministro dell’Agricoltura tedesco
Lo ha utilizzato il ministro dell’Agricoltuta te dell’Alimentazione tedesco Alois Rainer per descrivere le qualità e i vantaggi dei ravioli in tempo di guerra. Più precisamente: razioni in scatola di ravioli quali provviste di guerra da somministrare a soldati e popolazione civile in caso di emergenza. I ravioli sostituiranno le vecchie riserve alimentari, colpevoli di richiedere troppo tempo per essere preparate.
Può apparire una questione oziosa, o avveniristica, ma descrive – il solo parlarne – la situazione attuale in Germania dove il rischio di una invasione militare da parte della Russia è uscita dalle pagine di qualche romanzo distopico per accomodarsi nel dibattito attuale.
I funzionari dell’intelligence a Berlino considerano possibile un attacco di Putin a un paese Nato già nel 2029. I tedeschi si preparano per tempo. Finito il tabù militare, hanno messo centinaia di miliardi per la difesa, spinto verso un veloce reclutamento di truppe, messo già i ravioli nella dispensa (cinesi o emiliani?).