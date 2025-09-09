“Kriegstüchtig”, già il termine fa un po’ impressione, anche chi non conosce il tedesco riconosce quel “krieg” come guerra. In questo caso significa “adatto alla guerra” e si riferisce a una proposta, curiosa e terribile allo stesso momento.

L’annuncio del ministro dell’Agricoltura tedesco

Lo ha utilizzato il ministro dell’Agricoltuta te dell’Alimentazione tedesco Alois Rainer per descrivere le qualità e i vantaggi dei ravioli in tempo di guerra. Più precisamente: razioni in scatola di ravioli quali provviste di guerra da somministrare a soldati e popolazione civile in caso di emergenza. I ravioli sostituiranno le vecchie riserve alimentari, colpevoli di richiedere troppo tempo per essere preparate.

Può apparire una questione oziosa, o avveniristica, ma descrive – il solo parlarne – la situazione attuale in Germania dove il rischio di una invasione militare da parte della Russia è uscita dalle pagine di qualche romanzo distopico per accomodarsi nel dibattito attuale.

I funzionari dell’intelligence a Berlino considerano possibile un attacco di Putin a un paese Nato già nel 2029. I tedeschi si preparano per tempo. Finito il tabù militare, hanno messo centinaia di miliardi per la difesa, spinto verso un veloce reclutamento di truppe, messo già i ravioli nella dispensa (cinesi o emiliani?).