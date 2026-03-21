Referendum 22-23 marzo: tutte le informazioni su orari, voto assistito e dove vedere risultati
Referendum costituzionale il 22-23 marzo: modalità di voto, accessibilità per disabili e strumenti informativi disponibili per elettori e media.
Date e orari del voto
- Domenica 22 marzo 2026: dalle 7:00 alle 23:00
- Lunedì 23 marzo 2026: dalle 7:00 alle 15:00
- Oggetto: Referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
- Materiale elettorale: Gli elettori riceveranno la scheda di voto. È possibile consultare il fac-simile online.
- Requisiti per votare: Documento di riconoscimento valido e tessera elettorale.
Voto assistito e accessibilità
- Gli elettori con disabilità che non possono votare autonomamente possono essere accompagnati da una persona di fiducia iscritta alle liste elettorali di qualsiasi comune.
- La Carta Europea della Disabilità (EU Disability Card), se indicante la lettera “A”, permette di usufruire del voto assistito senza ulteriori certificazioni.
- I presidenti di seggio devono garantire supporto adeguato agli elettori con difficoltà, rispettando la segretezza e la volontà del votante.
Informazioni e monitoraggio
- Dossier e FAQ: Disponibili online per chiarire dubbi sui quesiti e sulle modalità di voto.
- Sala stampa Viminale: Aperta dalle ore 11 di domenica 22 marzo e dalle ore 12 di lunedì 23 marzo per giornalisti e operatori.
- Affluenza e risultati: Aggiornamenti disponibili su piattaforma Eligendo e app Eligendo Mobile (Android e iOS).
- Rilevazioni affluenza: Domenica 22 marzo alle ore 12, 19 e 23; lunedì 23 marzo alle ore 15.