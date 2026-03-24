Poche ore dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia, il clima politico si infiamma e lo scontro si sposta immediatamente sul terreno dello scontro istituzionale. Tra le reazioni più dure, spicca quella di Ilaria Cucchi, affidata a un post su Facebook che non lascia spazio a mediazioni.

“La magistratura “plotone di esecuzione”. Garlasco, le colpe dei Cpr in Albania riversate sui giudici. Gli affari con la mafia. Credevate di essere invincibili, intoccabili. Al di sopra della legge. Poi ha parlato il popolo. Quello che secondo voi vi giustifica tutte le volte che demolite, a parole e nei fatti, le nostre istituzioni. È ora che abbassiate la cresta, cara presidente Meloni, caro ministro Nordio. Perché noi, no. Non ci stiamo più a farci prendere in giro”.