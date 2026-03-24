Il referendum sulla riforma della giustizia si chiude con una vittoria netta del No, che si impone con il 53,6% dei voti contro il 46,4% del Sì. In termini assoluti, i contrari alla riforma sono stati 14.386.312, mentre i favorevoli si sono fermati a 12.384.193: uno scarto di circa due milioni di voti che fotografa con chiarezza l’esito della consultazione. L’affluenza, vicina al 59%, segnala una partecipazione significativa e superiore alle attese.

Dal punto di vista territoriale emerge un Paese diviso, ma con un predominio netto del No: 15 regioni su 20 si sono espresse contro la riforma. Il dato più evidente arriva dal Sud, dove si è costruita gran parte della vittoria. In Campania il No raccoglie 1.442.520 voti contro 768.862 del Sì, con un divario amplissimo soprattutto tra Napoli e provincia. In Sicilia il No tocca il 60,98%, mentre in Puglia (57,13%) e Calabria (57,24%) il risultato è altrettanto netto. Anche Basilicata e Molise, pur con numeri più contenuti, confermano la prevalenza dei contrari.

Nel Centro, il Lazio vota No con il 54,56%: decisiva Roma, che da sola produce un margine di circa 300mila voti a favore del fronte contrario. L’Emilia-Romagna si conferma tra le regioni più ostili alla riforma con oltre 1,2 milioni di No, mentre in Piemonte il 53,5% boccia il quesito, con Torino determinante per il risultato finale.

Il Sì riesce a imporsi solo in alcune aree del Nord, confermando una geografia elettorale già nota. Vince in Lombardia (2.550.996 voti contro 2.206.567), in Veneto con il 58,42% — la percentuale più alta a favore della riforma — e in Friuli Venezia Giulia.