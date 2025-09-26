Tutti gli occhi sulle Marche, la prima con la Valle D’Aosta ad andare alle urne (28-29 settembre): seguiranno Calabria e Toscana in ottobre , in novembre tocca alle ultime tre (Campania, Puglia, Veneto).

Ma è il primo appuntamento elettorale a suscitare curiosità e interesse. Per una ragione molto semplice: le Marche sono l’Ohio d’Italia, l’ago della bilancia nelle elezioni USA. Tutti d’accordo gli addetti ai lavori: nelle Marche si gioca una partita decisiva.

Ecco perché Sky, negli studi di Roma Montecitorio, ha organizzato in settimana un duello in tv tra i due candidati a governatore: Matteo Ricci,51 anni, candidato del campo largo e Francesco Acquaroli, 51 anni, meloniano, governatore uscente a caccia del bis col centrodestra nella fu regione rosso-democristiana. Insomma: Ricci ha la missione di guidare l’esperimento del campo largo; Acquaroli ha il compito di misurare il polso al governo.

Duello su sanità e inchieste

Ricci e Acquaroli non si sono risparmiati. Ne è uscita una sorta di “Ok Corral”. Hanno duellato su tutto: sanità, fine vita, economia con inevitabile richiamo ai dazi di Trump, il nodo trasporti (c’è un ritardo infrastrutturale), sicurezza. Ma è stato l’argomento inchieste il più seducente; l’inchiesta sugli affidi nel comune di Pesaro di cui Ricci è stato sindaco per dieci anni (2014-2024) prima di entrare nel Parlamento europeo.

L’europarlamentare se l’aspettava ed ha ribadito:”Sono completamente estraneo e molto fiducioso di essere archiviato. Resto un garantista mentre i miei avversari per un mese mi hanno buttato addosso solo fango in uno squadrismo mediatico mai visto prima. Pensavano che mi sarei ritirato, ma non sapevano di che pasta sono fatto”.

L’appello dei big dei partiti

Sono venuti tutti nell’Ohio d’Italia. Giorgia Meloni ad Ancona ha tuonato:” L’odio è un business, sono la più accusata d’Italia”. Tajani si è rivolto ai moderati, Salvini ha rivendicato “il grande lavoro fatto nelle infrastrutture”, Conte ha detto che è tempo di “voltare pagina nelle Marche” e ha messo al centro le piccole e medie imprese. Elly Schlein ha chiamato il partito a raccolta per le Regionali (“Noi siamo il perno, una grande forza plurale, va tenuta stretta”. Ma la nuova corrente riformista è già pronta. La guiderà Gentiloni.