Meno di un mese alle Regionali di fine novembre, le ultime tre dell’anno (Campania, Puglia, Veneto). Già depositate le liste non senza sorprese con vip, transfughi, star, figli d’arte, bonazze, varia umanità. I partiti hanno raccattato di tutto e pescato ovunque persino nella “Isola dei famosi”, il reality show che da quasi vent’anni ci presenta naufraghi in prima serata che si esibiscono sulle varie spiagge e si confrontano nella “Tana dei serpenti”. Insomma tutto fa brodo, come si diceva una volta. Nel dettaglio.

In Puglia quattro aspiranti presidenti

Un poker inedito supportato da 12 liste per un totale di 565 candidati. Il centro sinistra punta su Antonio Decaro, già sindaco di Bari (2014-2024) e presidente dell’Anci, oggi europarlamentare; un ingegnere acchiappa voti. È sostenuto da 6 liste: Pd, M5S,AVS più tre civiche. Il centro destra ha candidato Luigi Lobuono, ex presidente della Fiera del Levante, sostenuto da quattro liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega (con Udc e Socialisti), Noi Moderati. Terzo aspirante Sabino Mangano (Alleanza civica). Quarto aspirante Ada Donno, 77 anni, con la lista “Puglia pacifista a popolare” che racchiude il Partito comunista italiano, Potere al Popolo e Risorgimento socialista. Tra gli illustri esclusi il governatore uscente Michele Emiliano.

Campania, la carica dei mille

Sei candidati presidente, mille in corsa per un posto in Consiglio. C’è anche Daniela Di Maggio, madre di “Giò-Giò” (il giovane musicista ucciso due anni fa) e due figli d’arte (Mastella e Castro). C’è poi il derby pruriginoso Genny Sangiuliano-Maria Rosaria Boccia; l’ex ministro della Cultura è capolista per Fdl; la sua ex fiamma è candidata con “Dimensione Bandecchi”. Angelo Pisani, storico avvocato di Maradona, corre per il centro destra che punta sul generale Edmondi Cirielli, già vice capogruppo di AN, oggi vice ministro nel governo Meloni. In pista anche l’ex parlamentare Michela Rostan passata dal Pd a Italia Viva, oggi in Forza Italia. E domani?

Veneto, 5 in corsa per il dopo Zaia

È partita la sfida tra il centrodestra del leghista Alberto Stefani, “erede” di Luca Zaia, è il campo larghissimo del dem Giovanni Malindo, ex sindaco di Treviso. Ma transfughi e Vannacciani agitano il Carroccio. Tra i primi c’è Luciano Sandonà, leghista della prima ora, candidato con Fdl e Antonio “Toni” Da Re finito in disgrazia ed espulso per aver criticato Salvini; Toni è stato arruolato in Forza Italia da Flavio Tosi. Sono in lista anche quattro fedelissimi del generale Vannacci e i mal di pancia del partito si sprecano. Al momento ci sono 170 comitati del team Vannacci in Italia e uno in Istria. Il bello deve venire.