Keir Starmer ha concluso il suo mandato da primo ministro del Regno Unito con un ultimo discorso davanti al numero 10 di Downing Street. Alle 12, ora italiana, il leader uscente ha iniziato il suo intervento con un semplice “Grazie”, prima di salutare il Paese e tracciare un bilancio dei suoi anni alla guida del governo.

“Il mio lavoro è finito, i cambiamenti che abbiamo apportato sono di tutti, me ne vado con un sorriso orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto”, ha dichiarato Starmer, augurando poi “a Burnham ogni bene possibile”. L’ex premier ha rivendicato il percorso compiuto alla guida dei Labour, ricordando la trasformazione del partito dopo la pesante sconfitta del 2019 e la successiva vittoria alle elezioni generali del 2024, che ha riportato i laburisti al governo dopo 14 anni di governi conservatori.

Le dimissioni accettate da re Carlo III

Dopo il discorso, Starmer si è recato a Buckingham Palace per incontrare re Carlo III e formalizzare le proprie dimissioni. Il sovrano ha accettato la rinuncia all’incarico, aprendo ufficialmente la strada al nuovo esecutivo guidato da Andy Burnham, ex sindaco di Manchester e nuovo leader del Partito Laburista britannico con il 95% dei consensi dei parlamentari del partito.

Burnham si è presentato davanti al re per il tradizionale colloquio istituzionale prima del discorso di insediamento. La cerimonia, conosciuta storicamente come del «bacio della mano», non prevede più da tempo il gesto simbolico di omaggio al sovrano. Per Carlo III si tratta del quarto cambio di primo ministro dall’inizio del suo regno.

Il nuovo governo e le sfide per Burnham

Nel suo ultimo intervento, Starmer ha voluto sottolineare anche la necessità di mantenere il sostegno all’Ucraina e di evitare divisioni interne nel Regno Unito. “È vitale ricordare la grandezza della Gran Bretagna dappertutto”, ha affermato, aggiungendo che il Paese può migliorare “se non soccombiamo alle divisioni”. Ha inoltre ringraziato la moglie Victoria, la famiglia, il suo staff e il partito, definendo il servizio al popolo britannico “il più grande onore della mia vita”.

Ora l’attenzione è concentrata sulla formazione del nuovo governo e sulla scelta del nuovo Cancelliere dello Scacchiere. I mercati hanno già reagito al cambio di leadership, con la sterlina in rialzo rispetto alle principali valute. Le prossime ore saranno decisive per capire la composizione della squadra di Burnham e le prime linee politiche del nuovo corso laburista.