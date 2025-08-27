“Solito discorso di Giorgia Meloni – – scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi sui social dopo l’intervento della premier al Meeting di Rimini -, dieci in retorica, zero in concretezza. Poi però la svolta. Ecco la proposta: un piano casa per le giovani coppie. Dice che ci hanno lavorato lei e Salvini in questa estate: non propriamente incoraggiante, ecco. Ma va bene, andiamo a vedere. Cara Presidente del Consiglio, le ultime due proposte che hai fatto sono state il piano da venticinque miliardi di euro per le imprese contro i dazi. E il piano casa oggi per le famiglie. Noi accettiamo la sfida. Vogliamo il piano per le imprese, vogliamo il piano casa. E vogliamo che il Parlamento ne discuta. Che aspetti, cara Giorgia? Vieni in Senato e porta i due disegni di legge. Altrimenti è la solita fuffa di chi governa da tre anni e produce tweet, non riforme. Secondo voi arriveranno i due progetti di legge o sono solo chiacchiere?”.