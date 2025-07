“L’accordo è insostenibile per le imprese, ma soprattutto è insostenibile Giorgia Meloni per le tasche degli italiani. I dazi al 15% sono una Caporetto per la Ue, la dimostrazione che il sovranismo fa male”. Lo spiega a Repubblica il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Secondo l’ex premier bisognava “contro-minacciare Trump per strappare un accordo migliore. Alla guida della Ue abbiamo mandato degli algidi burocratici: bisogna avere il coraggio di dire che von del Leyen ha fatto un disastro con il Green deal nel primo mandato e ora ha finito il suicidio con i dazi”.

“Dopo questa disfatta – continua – la Commissione europea dovrebbe dimettersi in blocco. Io avevo chiesto che fosse Draghi a trattare con Trump, uno capace di alzare la voce. Invece a trattare con il lupo Donald ci abbiamo mandato cappuccetto rosso Ursula”. Per il senatore “la proposta sovranista è un danno per l’Italia, la sua economia, le attività produttive e i lavoratori che pagano un costo salatissimo. Oggi la sconfitta di Meloni per mano dei sovranisti può essere il punto di ricostruzione di un programma per il Paese, che tuteli il ceto medio, le imprese, combatta l’inflazione, metta al centro una questione cruciale: gli stipendi troppo bassi”.