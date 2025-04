I dazi sono “un autogol per i consumatori. Un disastro per i risparmiatori che vedono le borse crollare. E la dimostrazione che i sovranisti fanno male all’Italia”. Lo spiega al Sole 24 Ore il leader di Italia Viva Matteo Renzi, secondo cui “noi abbiamo fatto Industria 4.0, il Jobs Act, l’Irap costo del lavoro, le altre misure per le imprese. I sovranisti invece applaudono chi colpisce al cuore il made in Italy”.

Le parole di Renzi

“Adesso però la prima partita da giocare è a Bruxelles”, secondo l’ex premier che spiega come la risposta europea “deve essere duplice”. “La prima è darsi una bella svegliata, come chiede Mario Draghi. L’Europa deve ridurre la burocrazia, semplificare, cancellare gli obblighi assurdi che indeboliscono la nostra competitività – dice – : gli obblighi burocratici sono dazi che ci siamo imposti da soli. La seconda, necessaria, è rispondere agli Stati Uniti. Chi dice: non apriamo una guerra commerciale con Trump ignora una semplice verità. La guerra è già in atto e hanno cominciato loro”.

“I dazi non sono una catastrofe? Penso che a forza di ascoltare il presidente americano Meloni abbia smesso di ascoltare gli imprenditori italiani. Se la premier vuole fare le cose sul serio, dia il via libera al Mercosur – conclude -. Anziché continuare a tentennare. La sua squadra è imbarazzante”.