Intervistato da Repubblica, Matteo Renzi spiega che “il referendum della Cgil è stato un errore politico, una scelta ideologica e il quorum era una missione impossibile, lo sapevamo tutti. L’errore politico e culturale che ha fatto la Cgil è stato quello di voler regolare i conti con il passato. Hanno fatto un referendum sul mio governo di dieci anni fa, ma il problema è il governo Meloni oggi”.

Guardando alle forze di opposizione e alla possibilità di mettere in campo un’alternativa al governo di Giorgia Meloni, Renzi afferma: “C’è un doppio cerchio. Ci sono Pd, M5S e Avs, che spesso sulle posizioni chiave hanno un’idea di sinistra dura, come sul Jobs act o su Gaza. E poi ci siamo noi, i riformisti. E senza di noi non si vince”.

Alla Stampa, l’ex premier dice che quella dei sostenitori del referendum “certo non è una vittoria, ma capisco poco l’entusiasmo del governo: festeggiano il mantenimento del Jobs Act, che hanno combattuto quando erano all’opposizione. E soprattutto ormai assistiamo alla trasformazione di Giorgia Meloni: un tempo festeggiava i risultati delle elezioni, adesso festeggia solo quando la gente non va a votare”. Secondo Renzi “alle ultime politiche la destra ha vinto grazie alle divisioni della sinistra, non grazie a Giorgia Meloni. Se andiamo insieme nel 2027, loro vanno a casa, liberando il Palazzo dalla loro ingordigia e dalla loro incapacità. Spero che sia chiara la dimensione della sfida: è il momento di mettere da parte gli screzi ideologici e costruire insieme un’alleanza credibile e vincente”.