“L’Italia di oggi è governata da bimbominkia”, scrive Matteo Renzi sui social, riferendosi a quanto emerso dalle chat interne di Fratelli d’Italia. Matteo Salvini, attuale vicepremier, è stato definito “ministro bimbominkia” da alcuni esponenti del governo Meloni, come Giovanbattista Fazzolari, oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Renzi non ha mancato di ironizzare, chiedendo chi, tra Salvini e Fazzolari, si sarebbe dimesso per prima. E se la politica italiana sembra già abbastanza caotica, adesso ci si mette anche il gossip tra i partiti.

Le parole di Matteo Renzi

Scrive Renzi: “Apprendiamo che nelle chat di Fratelli d’Italia, il senatore Matteo Salvini viene definito ‘ministro bimbominkia’. E sapete chi lo chiama così? Membri del governo Meloni, quello in cui il bimbominkia è vicepremier. Questa è l’Italia oggi: un Paese che è governato dai bimbominkia e da persone senza onore per loro stessa ammissione. Chi si dimette oggi? Salvini o Fazzolari? O, meglio, tutti e due?”.