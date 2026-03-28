Daniela Santanchè riappare sorridente per la prima volta sui social, dopo le dimissioni dal ministra del Turismo rassegnate giovedì in serata, per ringraziare la “fantastica squadra” dei collaboratori del MiTur. “Ognuno – dice in un video – ci ha messo passione, volontà, determinazione e siamo stati in questi tre anni e mezzo una squadra, perché io ritengo che da soli non si vince mai e credo che il ministero del Turismo, per carità, con i nostri limiti in questi anni ha lavorato veramente bene”.”Mi ricorderò di ognuna di queste persone, perché la vita è lunga e bisogna sempre ricordarsi di essere insieme, di essere una squadra”.

L’ex ministra del Turismo nel videomessaggio spiega: “Voglio veramente ringraziare tutti i collaboratori del ministero del Turismo. Vorrei ringraziarli uno per uno. Voglio ringraziare dal Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, all’Ufficio Stampa, al Portavoce, alla Segreteria, al Capo dell’Ufficio Legislativo, a tutti coloro che hanno lavorato”.

E facendo un bilancio spiega che crede di aver lavorato bene in questi 3 anni e mezzo: “Il merito non va a me, va a questa squadra fantastica che voglio ringraziare personalmente”. Infine la raccomandazione: “Bravi, continuate a lavorare così, continuate a portare avanti il ministero del Turismo, perché, come abbiamo sempre detto, è importante per la crescita della nostra economia nazionale. Grazie, il mio è veramente un ringraziamento che sento, perché siete stati fantastici e meravigliosi. Grazie a tutti”. La ministra, che appare sorridente e rilassata con un completo in due nuance di marrone, è all’aperto all’esterno della villa nel cuore del parco della Versiliana dove si è temporaneamente ritirata con i suoi familiari dopo le dimissioni di giovedì sera.