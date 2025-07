“Non c’è solo l’ipocrisia di presentare come grande riforma lo ius scholae, una proposta che invece è persino più regressiva della legge attuale, ma c’è anche l’indecenza di utilizzare il tema della cittadinanza come merce di scambio ai tavoli del centrodestra, per strappare qualche strapuntino: Antonio Tajani e Forza Italia non hanno più alcuna credibilità e dovrebbero smetterla di illudere, sempre che ci riescano, migliaia di ragazze e di ragazzi che sono italiani in tutto e per tutto tranne che per la legge”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Proposta perfino più regressiva della legge attuale”

“Abbiamo proposto il referendum sulla cittadinanza insieme a decine di associazioni che sono stanche delle promesse a vuoto e di essere prese in giro. Il voto è andato male ma la campagna referendaria ha avuto il merito di rimettere al centro del dibattito il tema della cittadinanza: +Europa è pronta a votare in parlamento qualsiasi proposta, purché migliorativa di questa legge”, conclude Magi.