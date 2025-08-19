“Basta dire signorsì signora, bisogna andare a Roma e battere i pugni sul tavolo perché la sanità sia finanziata almeno al 7% del Pil”. Così, sul Quotidiano Nazionale, il candidato alla presidenza della Regione Marche Matteo Ricci (Partito Democratico). Da presidente della Regione una delle sue priorità sarà quella della “sanità pubblica perché si sta allargando la forbice di disuguaglianza tra chi si può permettere un esame specialistico o un intervento e chi no”.

Il governo Meloni annuncia la Zes, una zona economia speciale per la Regione che, secondo Ricci, non è altro che un “bluff elettorale”. “I parlamentari del Pd per primi l’avevano richiesta già 2 anni fa, quindi non siamo contrari alla Zes – ricorda -. Intanto, significa prendere atto che l’economia è ferma nonostante i 14 miliardi per il terremoto messi dai governi precedenti e almeno 5 miliardi del Pnrr al quale i sovranisti hanno votato contro. Poi il provvedimento sulle Zes non ha coperture economiche e non entrerà in vigore da subito, perché legislativo. Ha bisogno di mesi per essere approvato e tra i potenziali beneficiari mancano la metà dei comuni marchigiani, ad esempio Ancona e il suo porto”.

La ricetta per il rilancio della Regione secondo Ricci è quella di “diventare leader per l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla manifattura e cercare nuovi mercati stanziando 10 milioni di euro per l’internazionalizzazione – spiega -. Per proteggere le imprese marchigiane dai devastanti dazi di Trump bisogna cercare commesse altrove. E voglio una regione più veloce, in grado di ridurre la burocrazia in ogni ambito”.

Ricci è indagato nell’ambito dell’indagine denominata Affidopoli. “Sono completamente estraneo ai fatti contestati come ho spiegato direttamente ai magistrati – sottolinea -. Hanno talmente paura di perdere le elezioni che hanno avvelenato la campagna elettorale. Mi hanno scagliato contro una campagna di odio e squadrismo mediatico mai visto prima”.