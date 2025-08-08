“Sono convinto che Umberto Bossi stia soffrendo per tutto questo”. Lo afferma, in un’intervista a La Stampa, Roberto Castelli, ex guardasigilli ed esponente della vecchia Lega Nord, amareggiato all’indomani della presentazione del progetto definitivo e approvato del ponte sullo Stretto. “Ormai il Nord non esiste più, ci hanno dimenticati e ci prendono in giro”, sottolinea. Castelli si chiede se sia “normale che, mentre l’autonomia che ci avevano promesso – e che è in Costituzione – è definitivamente morta, venga presentato un disegno di legge costituzionale per Roma Capitale, a cui vengono attribuite le prerogative di autonomia previste per le regioni. Il tutto con i toni trionfalistici dei leghisti. Per il Nord, che sta vivendo un momento di difficoltà, è una beffa”. Sul ruolo del vicepremier, aggiunge: “Salvini ha puntato così tanto su quest’opera perché voleva fare il premier, non ci è riuscito. E ora vuole a tutti i costi legare il suo nome a qualcosa che sia destinato a restare”. La questione settentrionale, conclude, “ormai non se la ricorda neanche più. La Lega ci ha traditi. Tant’è che Salvini ha tolto dal simbolo la parola Nord. La Lega è un partito centralista con venature meridionalistiche e lo si vede nei numeri”.